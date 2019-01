Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

In der Nacht auf Sonntag sind einzelne Schneeflocken möglich. Sonst lockern die Wolken in der Nacht teilweise auch auf. Es wird frostig. Am Sonntag kann es zu Beginn etwas Hochnebel geben. Wolken in hohen Schichten halten sich zäh über Graz. Nach -4 Grad in der Früh steigen die Werte auf bis +1 Grad an. Am Montag erwarten wir meist sonniges Wetter. Tagsüber ziehen ein paar Wolkenfelder durch, sie sind aber harmlos. Nach Frühtemperaturen um -5 Grad steigen die Werte bis zum Nachmittag auf bis +2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoff-Konzentrationen werden allgemein auf einem niedrigen Niveau bleiben.

3. Verkehr

Am Samstag kann es rund um den Akademikerball samt Demo zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ab Montag, den 21. Jänner, wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Diskussion um den "Friendly Alien"

Debatte um das Kunsthaus: Die Kunstszene diskutiert über die Weiterentwicklung des Hauses, Besucherzahlen und das Budget. Nach der Debatte rund ums Forum Stadtpark, die seitens der Politik nicht mit der feinen Klinge geführt wurde, wird ein Vorstoß von Kultur- und Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) in Sachen Kunsthaus eher skeptisch aufgenommen. Positiv: Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen sind gestiegen. Von 160.000 Euro im Jahr 2017 auf 170.000 Euro 2018. Die Gesamterlöse sind durch weniger Sponsoring und Kooperationen zurückgegangen. Im Vorjahr gab es 65.520 Besucher in den Ausstellungen, ein Plus von mehr als fünf Prozent zu 2017.

5. Wohin?

Eislaufen

Am Sonntag startet die Eislaufsaison am Hilmteich. Ab 10 Uhr geht es los. Bis 20 Uhr kann man am Hilmteichschlössl vorbeisausen. Auch die Grazer Winterwelt mit dem Eislaufplatz am Karmeliterplatz ist noch geöffnet. Am Sonntag kann man von 10 bis 19 Uhr seine Runden ziehen.

WO: Hilmteich und Karmeliterplatz

WANN: So, ab 10 Uhr





Am Sonntag startet die Eislaufsaison am Hilmteich. Ab 10 Uhr geht es los. Bis 20 Uhr kann man am Hilmteichschlössl vorbeisausen. Auch die Grazer Winterwelt mit dem Eislaufplatz am Karmeliterplatz ist noch geöffnet. Am Sonntag kann man von 10 bis 19 Uhr seine Runden ziehen. Hilmteich und Karmeliterplatz So, ab 10 Uhr Wer spielt hier die zweite Geige?

Ein Orchester besteht aus ganz schön vielen Instrumenten. Wo die 2. Geigen im Orchester sitzen, welche Fähigkeiten sie mitbringen und was ihre Aufgaben sind, das finden wir im Schüler-​ und Familienkonzert heraus. Wir nehmen das Orchester genau unter die Lupe und erforschen, was es mit dieser ganz besonderen Gruppe auf sich hat. Mitten im Rampenlicht erwartet uns sogar das eine oder andere Solo.

WO: Oper Graz

WANN: So, 11 Uhr





Ein Orchester besteht aus ganz schön vielen Instrumenten. Wo die 2. Geigen im Orchester sitzen, welche Fähigkeiten sie mitbringen und was ihre Aufgaben sind, das finden wir im Schüler-​ und Familienkonzert heraus. Wir nehmen das Orchester genau unter die Lupe und erforschen, was es mit dieser ganz besonderen Gruppe auf sich hat. Mitten im Rampenlicht erwartet uns sogar das eine oder andere Solo. Oper Graz So, 11 Uhr Wanderparadies Steiermark

Film & Foto Show - 950 km auf den schönsten steirischen Wanderwegen von Verena & Andreas Jeitler. Zwei Sommer lang waren die beiden Fotografen und Filmemacher zu Fuß unterwegs auf der Suche nach den schönsten Wanderwegen. Dabei entdeckten sie traumhafte Tagestouren oder folgten auch den beeindruckendsten Etappen des längsten Wanderweges der Steiermark "Vom Gletscher zum Wein".

WO: Universität Graz, Hörsaal 06.01

WANN: So, 16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Radstatistik: Mehr Winterradler in Graz

Die Dauerzählstellen der Stadt Graz weisen ein kräftiges Plus beim Radverkehr aus. Im November 2018 waren in der Keplerstraße um 17 Prozent mehr Radfahrer unterwegs als im Vergleichszeitraum im Jahr 2017. An den Werktagen waren täglich durchschnittlich 5200 Radfahrer unterwegs. In der zweiten Novemberhälfte waren entlang des Augartens rund 4000 Radfahrer unterwegs. Laut Statistik Austria waren 2015 im Ballungsraum Graz fast 47 Prozent mehrmals die Woche oder täglich mit dem Rad unterwegs, weitere 13 Prozent fuhren mehrmals im Monat. Insgesamt sind rund 154.000 häufig Radfahrende, weitere 99.000 fahren mehrmals im Monat oder seltener.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.