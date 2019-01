Facebook

Die Schönheit der Grazer Altstadt - hier in der Schmiedgasse © A. W. Tengg

1. Wetter

In der Nacht auf Samstag kühlt es auf bis zu -7 Grad ab. Am Samstag liegen die Temperaturen tagsüber um null Grad. Es bleibt trocken und bewölkt. Am Sonntag kann es zu Beginn etwas Hochnebel geben. Wolken in hohen Schichten ziehen durch. Nach -5 Grad in der Früh steigen die Werte auf bis +2 Grad an.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es kommt mäßiger Nordwestwind auf, der kältere Luftmassen bringt. Daher ist allgemein mit einem Rückgang der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

Am Samstag kann es rund um den Akademikerball samt Demo zu Verzögerungen kommen.

Ab Montag, den 21. Jänner, wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ist Aufbau der neuen Uni-Bibliothek schief?

"Hängt diese Konstruktion nicht leicht nach unten?", fragen sich derzeit Studierende an der Uni Graz. Gerüchte um statische Probleme und eine Verzögerung der Fertigstellung der neuen, 28 Millionen Euro teuren, Bibliothek machten die Runde.

Die Antwort: "Die ersichtliche Neigung der Auskragung ist im Toleranzbereich. Jedoch musste die Statik nachgerechnet und kontrolliert werden. Das hat Zeit gebraucht", so Pressesprecher Ernst Eichinger. Ziel für die Fertigstellung sei jedenfalls der Beginn des Wintersemester.

5. In Partylaune?

Kreiml & Samurai

Freunde des gepflegten Dialektraps sollten ein Auge auf Kreiml & Samurai werfen. Mit im Gepäck habe sie das Debut-Album, das erstmals auf Vinyl gepresst wurde. Als Support treten die Grazer Hausherren Siebzig Prozent auf.

WO: p.p.c. WANN: Sa, 19 Uhr





Kaum zu glauben, aber die Grazer "Kopfhörerdisco" gibt es schon seit 8 Jahren. Zur Feier dieses Erfolgsrezepts gibt es am Samstag ein DJ-Battle: Robert Hitch vs. Steve Shyd . Es darf also wieder fleißig zwischen den verschiedenen Kanälen hin und hergeschaltet werden. Am 2nd Floor sind ab 23 Uhr Keeno (UK) und Chris.SU (HU) zu hören.

WO: Postgarage (1st floor) WANN: Sa, ab 22 Uhr





Das Nachtschicht-Original gibt sein Comeback im N8 Graz. An den Mischpulten legen sich die DJs The Wave, Tom Van Hoed, Max Deejay sowie Brooklyn Bounce (Dennis Bohn) ins Zeug.

WO: N8 Graz (früher Bollwerk) WANN: Sa, ab 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Akademikerball samt Demo

Ein Ball, viele Demonstranten und Spezialkräfte der Polizei: Am Samstag findet in Graz der 67. Akademikerball samt Demo dagegen statt. Die Polizei rüstet sich: "Mehrere Hundert Beamte" werden im Einsatz sein, inklusive "Spezialkräfte und Einsatzeinheiten anderer Bundesländer", wie es heißt. Um einen "störungsfreien Ablauf" zu gewährleisten, wird wieder ein Platzverbot rund um den Grazer Congress ausgesprochen. Ab Samstag, 16 Uhr dürfen diesen Bereich nur mehr Ballgäste betreten - sonst gibt es Verwaltungsstrafen und Geldstrafen bis zu 500 Euro. Wir halten Sie auf kleine.at/steiermark/graz auf dem Laufenden.

7. In Graz für Sie da

