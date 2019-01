Facebook

Die Schneemassen in den Nordalpen, die zur Lawinenwarnstufe 5 führten, kann man sich in Graz gar nicht ausmalen © A. W. Tengg

1. Wetter

Während es am Donnerstag im Norden weiterhin schneit, ist es in Graz vorwiegend trocken und bewölkt mit Auflockerungen und zunehmendem Sonnenschein am Nachmittag. Höchstwerte bis 3 Grad. Bei winterlichem Temperaturen lässt der Störungseinfluss am Freitag auch entlang der Alpennordseite nach. Es lockert immer häufiger auf. Ab Mittag scheint dann häufig die Sonne. Weniger Wind. Die Werte steigen von -5 Grad auf +1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Insgesamt steigt die Luftbelastung wieder etwas an.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "KiMoNo"-Nachfolger ist da

Graz hat ab dem kommenden Wochenende wieder einen kinderätzlichen Notdienst. Die Vorgängereinrichtung (KiMoNo) wurde im Frühjahr 2018 überraschend eingestellt. Es spießte sich bei der Honorarreglung. Für die Finanzierung des Kinder- und Jugendärztliche Notdienstes (KiJno) gibt es jetzt grünes Licht. Künftig wird an jedem Samstag und Sonntag - auch an Feiertagen - eine Praxis in Graz von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein, "um Notfälle zu behandeln". Auf www.kijno.at steht, welcher Arzt jeweils an den Wochenenden den Dienst übernimmt. Zusätzlich seien auch Hausbesuche möglich.

5. Abendprogramm

Neue Helden – alte Helden

Buchpräsentation und Podiumsgespräch. Die gesellschaftlichen Konstruktionen des Heroischen nehmen zu und reaktivieren überkommene Vorstellungen männlichen Handelns. In der Neuen Rechten ist männliches Heldentum wieder gefragt. Befinden wir uns auf dem Rückzug aus den politischen Projekten der Moderne: Demokratie, Geschlechtergleichheit, Annäherung der Schichten? Oder verweist die aktuelle Lage auf eine Suche nach neuen politischen und gesellschaftlichen Formen? Worin liegt der Nutzen des Heldischen, worin die Gefahren?

Literaturhaus, 10. Jänner, 19 Uhr. Tel. 0676 671 01 66





Norbert Wally (Frontman von "The Base") und Miriam Bichler (von "The Tiptoes") "duettieren" sich durch Songs ihrer beiden Bands und durch ein paar Coverversionen von allgemein bekannten Pop-Klassikern. Glockenklarer Engelsgesang trifft sonor-kratzigen Brummbass. Viel unterschiedlicher können zwei menschliche Stimmen fast nicht klingen. Begleitet werden selbige nur durch zwei Gitarren.

Parkhouse, 10. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0676 708 40 94





Die Band setzt sich zusammen aus dem südoststeirischen Brüderpaar Fabian und Florian Supancic sowie Mit Roland Hanslmeier (Drums). Auf das akustische Serviertablett kommen zu einem Teil Eigenkompositionen sowie weitere durch Genres und jazzmusikalische Zeitepochen differenzierte Stücke, die der Zusammensetzung eines erweiterten Orgeltrios dienlich erscheinen.

Miles Jazzbar, 10. Jänner, 21 Uhr. Tel. 0669 10 51 00 47



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für diesen Donnerstag.

6. Grazer Schneeräumer in Mariazell

Die ungeheuren Schneemassen machen es notwendig: Am Mittwoch wurde die ersten Mitarbeiter aus Graz nach Mariazell geschickt, um dort mit zwei 18-Tonner-Lkw mit Kippfläche, die auch als Schneepflug eingesetzt werden, mitzuhelfen. Mittlerweile wurden weitere Transporte organisiert, um die großen Schneemassen überhaupt weg heben zu können. Zwei Unimog mit schwerem Räumgerät sind nach Admont aufgebrochen. Die Gemeinde Radmer bekommt zehn Schneefräsen geliefert. Die Einsatzkräfte sind seit Tagen im Dauereinsatz gegen die Schneemassen kämpfen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.