Mit großen Schneemassen hat Graz nicht zu kämpfen. Ein paar Flocken können in nächster Zeit hinzukommen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag kann es einzelne Schneeflocken geben, auch überfrorene Nässe ist möglich. Der Dreikönigstag bringt auch etwas Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Grazer Raum um 4 Grad. Am Montag sind tagsüber wieder Schneeschauer möglich. Maximal fallen ein paar Zentimeter. Frostig in der Früh mit -4 Grad, tagsüber bis +2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Durch den anhaltenden Wind ist weiterhin mit niedrigen Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zeit für die Einschreibung

Von 2.455 schulpflichtigen Kindern nutzten heuer 1.677 Eltern die Möglichkeit der Onlinevormerkung. Wer die Online-Vormerkung zur Schuleinschreibung 2019 für Graz verpasst hat, kann dies in gut einer Woche, am 14. und 15. Jänner, in der Volksschule nachholen. Diese Anmeldung für den Herbst ist Pflicht. Zwischen 8 und 12 Uhr muss man gemeinsam mit dem Kind in eine Grazer Volksschule zur persönlichen Anmeldung kommen. Hier finden Sie alle weiteren Informationen.

5. Was bringen die Drei Könige?

Sand

Mit "Der Sandmann" von E. T. A. Hoffmann setzt sich Choreograph Andreas Heise gemeinsam mit dem Ballett der Oper Graz mit dem Kampf zwischen Realität und Traum auseinander: Nathanael steht zerrissen zwischen der Realität in Person seiner Verlobten Clara und seinem Kindheitstrauma, dem "Sandmann", sowie seinem Vater. Die Grenzen zwischen Wunsch, Wirklichkeit und Wahn gehen eine bedrohliche Mischung ein. Der junge Komponist Benjamin Rimmer hat dazu die musikalische Atmosphäre entwickelt.

"Scotch & Soda", das ist ein berauschender Cocktail aus fantastischem Theater und furioser Livemusik. Die Regisseurin Chelsea McGuffin führt ihre wilde Bande gemeinsam mit dem Publikum in eine schummrige Bar, die das Flair zur Prohibitionszeit aufleben lässt. Die Akrobaten treffen dort auf Jazzmusiker und lassen sich zu waghalsigen Kunststücken verleiten.

Jeden Sonntag gibt es im KIZ Royal ein Filmfrühstück und dazu eine Auswahl an drei Filmen. Diesen Sonntag: The Favourite - Intrigen und Irrsinn (Preview, OmU, 11.30 Uhr); Mary Poppins Returns (OmU, 11.50 Uhr); Colette (OmU, 12.10 Uhr);

KIZ Royal, 6. Jänner, ab 10.30 Uhr. Tel. 0316 82 11 86



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Am Sonntag ist ...

... der Tag der Heiligen Drei Könige, der für viele das Ende der Weihnachtszeit ist. Traditionell wird an diesem Tag auch der Christbaum entfernt. Die Skandinavier lassen sich hingegen länger Zeit: Der durch den schwedischen Möbelriesen bekannt gemachte St.-Knuts-Tag wird am 13. Jänner gefeiert. Wir empfehlen jedenfalls nicht, den Christbaum einfach aus dem Fenster zu werfen. ;-)

