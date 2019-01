Facebook

Am Mittwoch wurde es in Graz doch noch winterlich-weiß. Auch am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag kann es wieder schneien © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch hat der Schnee doch den Weg nach Graz gefunden. Am Donnerstag ist es bei lebhaftem Nordwind zeitweise sonnig. In Graz kann es ab dem Nachmittag schneien. Am Abend sowie in der Nacht zum Freitag sieht es nach einer dünnen Schneedecke aus. Nach Frühtemperaturen um -3 Grad sind am Tag maximal 1 Grad zu erwarten. Mit dem Wind fühlen sich die Temperaturen kälter an. Am Freitag scheint in der ersten Tageshälfte länger die Sonne, danach gibt es mehrheitlich Wolken. Weiterhin kalt mit Werten zwischen -5 und +1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Für den täglichen Luftgütebericht liegen derzeit keine Luftgütedaten vor.

3. Verkehr

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Zeit der Sternschnuppen

Der Blick in den Nachthimmel kann sich derzeit besonders lohnen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird nämlich das Sternschnuppen-Maximum der Quadrantiden, einem Schauer von Meteoren, erreicht. Bis zur zweiten Jännerwoche können diese gesichtet werden. Die Sternschnuppen sind mit bloßem Auge sichtbar. Legen Sie sich also schon einmal einen Wunsch zurecht. Hier finden Sie weitere Informationen und Beobachtungs-Tipps.

5. Für die Kleinen

Kinder-Weihnachtsferienprogramm

Am Donnerstag: - 14 Uhr - Kennst du Neujahrs Cracker oder New Year’s Slime? Heute kannst du damit das neue Jahr begrüßen!

Am Freitag: - 14 Uhr - Lerne diesmal eine Neujahrstradition von den Philippinen kennen und gewinne beim Silvester Bingo! (Ab 6 Jahren.)

Donnerstag bis Sonntag im Knopftheater: - 16 Uhr - Figurentheater ab drei Jahren mit dem Kuddel Muddel Theater. "Drachenschmaus" erzählt vom größten, klügsten, stärksten aller Drachen, der nach 500 Jahren Schlaf aufgewacht ist. Jetzt will er eine Prinzessin fressen! Da bekommt der kleine Finley einen scheinbar unlösbare Aufgabe.

Frida & Fred, 3.und 4. Jänner, 14 bzw. 16 Uhr. Anmeldung unter 0316 872 7700



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Am Donnerstag ist ...

... wohl der Tag für Mittelerde-Fans. Denn der 3. Jänner ist der Geburtstag von J.R.R. Tolkien. Wer weiß alle drei Vornamen?

John Ronald Reuel, seines Zeichens geistiger Vater von Bilbo und Frodo Beutlin, Gandalf und zahlreichen weiteren Charakteren.

Wen das alles kalt lässt, kann immerhin den "Feiertag des Schlafens" wahrnehmen, zumindest all jene, die noch in den Ferien sind. Alle übrigen haben am "Welttag des Schlafes" am 15. März noch einmal eine Chance zum "Feiern".

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.