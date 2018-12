Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Samstag wird noch freundlich, bevor sich zum Bauern-Silvester Regen einstellt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Vormittag zeigt sich das Wetter recht sonnig. Am Nachmittag wechseln Sonne und Wolken und im Lauf des Abends werden die Wolken dichter. Höchstwerte bis 6 Grad. Der Sonntag bringt zunehmend stürmisches Wetter und Regen. Dabei kann es in den Morgenstunden glatt werden. Höchstwerte um 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Schadstoffbelastung entwickelt sich auch aufgrund des Einkaufverkehrs zum Schlechten. Im Grazer Raum steigen die Feinstaubbelastungen deutlich an.

3. Verkehr

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Erste Ampelsünder-Bilanz

Die verstärkte Ampelüberwachung in Graz liefert erste Zahlen zu den Übertretungen. In zumindest 24.000 Fällen wurde im Jahr 2017 in Graz bei Rot in die Kreuzung eingefahren. Rotlichtübertretungen und die damit einhergehenden Vorrangverletzungen sind in Graz die zweithäufigste Unfallursache. Sieben neue Rotlichtblitzer wurden im Spätsommer und Herbst installiert, damit sind jetzt in Graz 22 Kreuzungen überwacht. Bis zu 15 Mal wird pro Tag und pro Kreuzung geblitzt. Die Lazarettgasse und Grabenstraße gehören zu den meist geblitzten Kreuzungen.

5. Schon in Silvesterstimmung?

Dinner for One auf Steirisch

Seit über 50 Jahren gehört das Stück "Dinner for One" zu einer der beliebtesten Traditionen der Silvesternacht. "The same procedure as every year", scheint für viele wohl das Motto des Jahreswechsels. Die Theatergruppe TaBoS bringt Miss Sophie und Ihren Butler James schon zum 2. Mal ins Kristallwerk Graz. Nach der Originalversion heißt es dann hingegen: "Jo die gleiche G'schicht wie jeds Joahr!"

Kristallwerk, 29. bis 31. Dezember, jeweils um 16, 18.30 und 21 Uhr. Tel. 0664 172 14 50





Seit über 50 Jahren gehört das Stück "Dinner for One" zu einer der beliebtesten Traditionen der Silvesternacht. "The same procedure as every year", scheint für viele wohl das Motto des Jahreswechsels. Die Theatergruppe TaBoS bringt Miss Sophie und Ihren Butler James schon zum 2. Mal ins Kristallwerk Graz. Nach der Originalversion heißt es dann hingegen: "Jo die gleiche G'schicht wie jeds Joahr!" Kristallwerk, 29. bis 31. Dezember, jeweils um 16, 18.30 und 21 Uhr. Tel. 0664 172 14 50 Single-Silvester am Mariahilferplatz

Bei heißen Klängen werden die Festivitäten zum Jahreswechsel eingeleitet. Der Single-Silvester ist ein Novum in der Steiermark – da kann man nach Herzenslust flirten. Und zur Musik der Showband "Egon7" tanzen. Am 30. Dezember folgen am Mariahilferplatz dann der Bauern-Silvester sowie die Silvesterparty zum Jahreswechsel.

Mariahilferplatz, 29. bis 31. Dezember, ab 18 Uhr. Tel. 0664 302 19 49





Bei heißen Klängen werden die Festivitäten zum Jahreswechsel eingeleitet. Der Single-Silvester ist ein Novum in der Steiermark – da kann man nach Herzenslust flirten. Und zur Musik der Showband "Egon7" tanzen. Am 30. Dezember folgen am Mariahilferplatz dann der Bauern-Silvester sowie die Silvesterparty zum Jahreswechsel. Mariahilferplatz, 29. bis 31. Dezember, ab 18 Uhr. Tel. 0664 302 19 49 Glücksschweinmodellieren

Und wer sein Glück gerne selbst in die Hand nimmt, kann das beim Glücksschweinmodellieren tun. Glücksschweinmodellieren für Groß und Klein. Wer kann schon behaupten, die kleinen Glücksbringer selbst gemacht zu haben?

Da Loam, 29. Dezember, 12-16 Uhr. Tel. 0650 281 22 22





Und wer sein Glück gerne selbst in die Hand nimmt, kann das beim Glücksschweinmodellieren tun. Glücksschweinmodellieren für Groß und Klein. Wer kann schon behaupten, die kleinen Glücksbringer selbst gemacht zu haben? Da Loam, 29. Dezember, 12-16 Uhr. Tel. 0650 281 22 22 Altgrazer Christkindlmarkt

Ja, richtig! Seit Mittwoch haben die Kulinarik-Stände am ältesten Weihnachtsmarkt in Graz wieder geöffnet. Auch zu Silvester (12 bis 2 Uhr) wird am Franziskanerplatz für das leibliche Wohl gesorgt.

Franziskanerplatz, täglich 15-21.45 Uhr. Tel. 0316 807 50

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Konzertjahr 2019

Klassikfans dürften im ersten Quartal in Graz viel vorhaben: Der Grazer Musikverein setzt auf große Namen. Schon im Jänner steht Startenor Juan Diego Florez auf der Bühne (20. Jänner), im Februar folgt die Newcomerin Louise Alder und im März das Belcea-Quartett. Außerdem geben sich die Grazer und Wiener Symphoniker, Emmanuel Tjeknavorian, Rudolf Buchbinder und Mauro Peter ein Stelldichein.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.