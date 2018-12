Facebook

Schönen Adventsonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Adventsonntag kann sich vteils recht zäher Hochnebel halten. Auch sonst zeigt sich die Sonne allmählich nur noch zwischendurch, denn im Tagesverlauf ziehen vermehrt Wolkenfelder auf. In der Früh frostig mit -5 Grad, tagsüber maximal 1 Grad. Am Montag ziehen zwar dichte Wolken durch und die Sonne zeigt sich oft nur kurz, es bleibt aber voraussichtlich meist trocken. Auf den gefrorenen Böden ist im Falle von Regentropfen punktuell Glätte nicht ganz auszuschließen. Höchstwerte meist bis 2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

An den derzeit guten lufthygienischen Bedingungen wird sich auch am Sonntag nichts ändern. Grenzwertüberschreitungen können ausgeschlossen werden.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zahlen des Jahres

In den letzten 23 Jahren war Graz in Sachen Nächtigungsrekorde verwöhnt. Laufend wurden neue, meist höhere Zahlen vermeldet. 2018 wird aus heutiger Sicht keinen neuen Rekord bringen. Aktuell liegt die Stadt etwa 27.000 Nächtigungen hinter dem Wert von 2017. Mit Grund für den Dämpfer sind auch Plattformen wie Airbnb: Grazer Hoteliers gehen mittlerweile von bis zu 150.000 Nächtigungen aus, die über diese Online-Angebote gebucht werden.

5. Schon Pläne?



Adventveranstaltungen am Sonntag



Spafudler - Lasst und froh und munter sein

Ein heiter besinnliches Weihnachtskonzert nach Art der munteren Spafudla. Und froh sein wird das Publikum, denn es bekommt: Spafudla-eigene Stücke, frech arrangierte Weihnachtslieder, traditionelle Adventmusik und herzerwärmende bis skurrile Weihnachtsgeschichten. Es darf im Meerscheinschlössl also gelacht, gejubelt, geweint und geträumt werden.

Meerscheinschlössl, 16. Dezember, 11 Uhr. Tel. 0316 82 50 00



Eine Weihnachtsgeschichte

Musikalisch-spritzige Bühnenversion des weltberühmten Charles-Dickens-Klassikers. Musiktheater von Robert Persché und Andreas Braunendal mit ihrer witzigen Bearbeitung der Weihnachtsgeschichte, die Erlebnisse von Ebenizer Scrooge, dem sein Geld das Wichtigste und Weihnachten zuwider ist, erzählt.

Next Liberty, 16. Dezember., 14 und 16 Uhr Tel. 0699 12 21 17 33



Rentier-Basteln

Kennst du das Lied vom berühmten Rentier Rudolf mit der roten Nase? Komm ab 13:00 auf einen Sprung vorbei und gestalte eine süße Rentier-Überraschung. Ab 5 Jahren

Frida & Fred, 16. Dezember, 13 Uhr. Tel. 0316 872 77 00

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. 10 Geschenktipps mit Graz-Bezug





Wer noch nicht weiß, was er seinen Liebsten zu Weihnachten schenkt: wir haben sechs Geschenkideen aus Graz gesammelt, die von Herzen kommen: Gin-Weihnachtskugel, Souvenir-Armband mit Schloßberg, Schoko-Spezialitäten, Luups-Gutscheinheft, Grazer Christbaumschmuck und mehr. Hier finde Sie nähere Details zu den Geschenken und wo Sie diese finden können.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.