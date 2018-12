Facebook

Der Sonntagmorgen beginnt leicht frostig. Tagsüber wird es dann vorwiegend sonnig © A.

1. Wetter

Am Sonntag ist es vorwiegend sonnig, die Schauerneigung bleibt gering. Der Tag beginnt mit leichtem Frost. Höchsttemperaturen bis 7 Grad. Am Montag bleibt es weitestgehend trocken, dazu wechseln Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben unverändert.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage bleiben die Feinstaubkonzentrationen auf hohem Niveau. Deutliche Belastungen werden an den Stationen in Graz-Nord, Graz-Süd, Gries, Graz-Ost und Don Bosco gemessen.

3. Verkehr

Ab Sonntag gilt der neue Zugfahrplan der ÖBB. Vor allem in der Ostregion werden diverse Regionalbahnen ausgeweitet. Neue Abendverbindungen wird es auf den Strecken zwischen Klagenfurt und Salzburg sowie Graz und Wien geben.



- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kaiser-Josef-Markt muss umziehen

2019 soll eine "Marktoffensive" frischen Wind bringen. 1,5 Millionen Euro sind im Budget dafür vorgesehen. Am Kaiser-Josef-Platz muss der älteste Bauernmarkt Österreichs kurzfristig umziehen. Die Marktbeschicker werden dann zwischen Next Liberty und Oper zu finden sein. Eine Gehsteigkante und damit eine Stolperfalle an der Westseite des Platzes kommt im Sommer weg. Außerdem soll der Platz außerhalb der Marktzeiten nicht mehr zum Parken zur Verfügung stehen, sondern für Veranstaltungen genutzt werden können.

5. Schon Pläne?



Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, in den Herbsttagen des Jahres 1845 entstanden, ist Hans Christan Andersens berühmtestes Märchen. Die Geschichte wird als Puppentheater mit lebensgroßen Puppen in offener Spielweise (für Kinder ab 5 Jahren) erzählt. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Orpheum Extra, 9. und 16. Dezember, 11, 15 und 16.30 Uhr Tel. 0678 122 22 22





Familienführung immer sonntags. Für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Wildtiere verbringen den Winter ganz unterschiedlich: Sie sammeln Vorräte, polstern ihre Baue aus oder legen sich ein dichtes Winterfell zu. Andere verschlafen die kalte Jahreszeit lieber, und wieder andere fliegen in denSüden. Wir schauen uns die Energiespar-Tricks der Tiere genauer an!

Joanneumsviertel (Foyer), 9. Dezember (bis 24. Februar), 13-14 Uhr. Tel. 0316 80 17-9100





Bist du heute, am 2. Adventsonntag in der Laune für Schneemann bauen? Komm ab 13 Uhr auf einen Sprung vorbei und bastle dir einen Schneemann, der auch im Zimmer nicht schmilzt. Ab 5 Jahren. Keine Anmeldung erforderlich.

Frida & Fred, 9. Dezember., 13 Uhr. Tel. 0316 872 77 00

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.