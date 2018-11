Facebook

Es bleibt weiterhin kalt, aber trocken mit Temperaturen knapp über null Grad © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch verläuft bewölkt, meist bleibt es grau. Die Wolken lockern nur zögernd auf und es können ein paar Regentropfen fallen. In der Früh um 0 Grad, Höchstwerte dann bis 2 Grad. Am Donnerstag halten sich die Hochnebelfelder sehr zäh. Es wird eine Spur milder bei Frühwerten um 2 Grad, Höchsttemperaturen nur 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Erfahrungsgemäß bedingt das winterliche Wetter erhöhtes Verkehrsaufkommen und verstärkte Heiztätigkeit, wodurch die Konzentrationen ansteigen werden. Grenzwerte sollten noch nicht erreicht werden.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



4. Weihnachtsbäume stehen Kopf



In der Nacht auf Dienstag wurde die Weihnachtsdekoration zwischen Jakominiplatz und Hauptplatz aufgehängt: dutzende verkehrte Weihnachtsbäume baumeln wieder hoch über der Herrengasse. Insgesamt 156 Stück sind es heuer. Kopf stehen sie schon seit 2004. Pfarrer Wolfgang Pucher lieferte die Idee dazu. Beleuchtet werden die Herrengasse-Bäume offiziell erst ab Donnerstag.

5. Wohin?



Weihnachtsausstellung

Wer bringt zu Weihnachten die Geschenke? Die Ausstellung "Nikolaus – Christkind – Weihnachtsmann" im Diözesanmuseum Graz geht dieser Frage nach und lädt zum Bestaunen zahlreicher Weihnachtskrippen ein. Beantwortet wird auch wie das "Christkind" zum Geschenkebringer am Weihnachtsfest wurde. Andernorts sind es überhaupt die Heiligen drei Könige, die erst am 6. Jänner Geschenke bringen.

Diözesanmuseum, ab 21. November, 9-17 Uhr (Sa, So 11 bis 17 Uhr). Tel. 0316 80 41-890





feat. Stjepko Gut. Der serbische New York Experte und Jazz Professor auf Sizilien Stjepko Gut gibt der Combo die Ehre eines weiteren Gastspiels. Neben seinem unvergleichlichen Können auf der Trompete gibt es auch Anekdoten und Geschichten seiner vielen Aufenthalte in der Stadt des Jazz.

Stockwerk, 21. November, 20 Uhr. Tel. 0 676 315 95 51





– Chancen für spätere Lebensphasen. Fachveranstaltung mit Heinz Klingenberg mit Vortrag "Bildung und Beratung fürältere Menschen" und Projektvorstellung. Warum braucht es Bildungsberatung im Alter? Die Lebensphase Alter befindet sich in einem fundamentalen Wandel und verlangt nach sozialen Innovationen in ihrer Ausgestaltung.

6. Weihnachtskonzert-Auktion

Bei der Antenne Steiermark kann gerade ein exklusives Weihnachtskonzert ersteigert werden. Mit dabei sind Tagtraeumer, Josh, Thorsteinn Einarsson, Julian le Play sowie Lemo & Thomas Spitzer (EAV). Firmenbosse können ein Gebot abgeben - der Höchstbietende ersteigert ein Konzert für seine Mitarbeiter (max. 100 Personen) am 17. Dezember im Skyroom des Styria Centers. Der gesamte Erlös kommt Kindern, die die Feiertage im Kinderzentrum am Uniklinikum Graz verbringen müssen, zugute. Bis 22. November kann auf www.antenne.at mitgesteigert werden und via Telefon unter 0316 809080.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.