Am Freitag halten sich hochnebelartige Wolken über Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Mit spürbarem Wind aus Nordost bis Südost gelangen kältere Luftmassen nach Graz. Dabei sorgen tiefe, hochnebelartige Wolken für eher bewölktes Wetter, die Sonne tut sich schwer. Frühwerte ab 3 Grad, Höchsttemperaturen nur mehr bis 9 Grad. Am Samstag sorgt die kontinentale Kaltluft für eine Abtrocknung der tiefen Luftschichten. Schon am Vormittag setzt sich oft strahlender Sonnenschein durch. Es ist aber sehr frisch. Tiefstwerte um 0 Grad, Tageshöchstwerte bis 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aktuell werden keine Überschreitungen von Grenzwerten registriert. Es wird ein Gleichbleiben der Schadstoffwerte erwartet.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bahnübergänge auf Prüfstand



Zwölf GKB-Bahnübergänge in Graz kommen nach dem tödlichen Zusammenstoß in der Grottenhofstraße zwischen einem Linienbus und dem Zug im September auf den Prüfstand. Wo eine Unterführung, ein Schranken oder eine Schließung Sinn macht, wird nun erhoben. Fix ist nur: Ein Lichtsignal alleine gilt künftig nicht mehr als ausreichende Absicherung. In der Kärntner Straße zeichnet sich der größte Handlungsbedarf ab. Jetzt ist der Bahnübergang nur per Ampel gesichert.

5. Wohin?



Festival junger JazzmusikerInnen

Shortcuts 2018: Jazzwerkstatt Graz presents "Female Instrumentalists". Am Freitag: Gerade von der renommierten Berklee School of Music aus Boston zurückgekehrt, präsentiert die polnische Trompeterin Kaya Meller ihre Musik mit ihrem Quartet. Die an der Kunstuni Graz studierende, spanische Tenorsaxophonistin Cristina Miguel interpretiert katalanische Volkslieder mit einem Streichquartett.

Stockwerk, 16.-18. November., ab 20 Uhr. Tel. 0676 315 95 51





Die Platoo-Plattform für Songwriter bringt ein besonderes Festival nach Graz. Heimische und internationale Künstler präsentieren sich bis Samstag im Orpheum Extra. Am Freitag wird nachgelegt: DER NINO AUS WIEN (AT) | FORTUNA EHRENFELD (DE) |ALICIA EDELWEISS (AT). Hier geht es zum Programmheft.

Orpheum (Extra), 15.-17. November, 20 Uhr. Tel. 0 316 871 871 11





Chansons, Lieder aus Operetten und Musicals, Evergreens, Eigenproduktionen, Anekdoten aus dem Theaterleben. Die Künstlerin Brigitte Welcker, Rollstuhlfahrerin, startete trotz Behinderung erfolgreich ihre Bühnenkarriere. Von und mit Brigitte Welcker und McBEE als Charlie Chaplin

Tel. 0664 497 51 95

Nichts für Sie dabei?

6. Graz in Zukunft

Nächstes Jahr wird der Radweg zwischen Marienplatz und Hauptbahnhof sowie zwischen Josefigasse und Keplerbrücke modernisiert. Für eine kleine Rad-Offensive werden bis 2021 insgesamt 2,2 Millionen Euro investiert. Außerdem sollen Radabstellanlagen und Verbesserungen beim Hafnerriegel, in Reininghaus und in der Lauzilgasse folgen. 1,2 Millionen Euro werden in den kommenden zwei Jahren für Gehwege investiert. So werden endlich am Schwarzen Weg auf Höhe Center West sowie bei der Kreuzung Zahläckerweg, in der Puchstraße und in der Kasernstraße durchgehende Gehsteige errichtet.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.