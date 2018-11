Facebook

Die Temperaturen bleiben weiterhin recht mild © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag bringt nach Auflösung von Hochnebelfeldern recht freundliches Wetter, allerdings mit vielen hohen Wolken. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Tageshöchstwerte um 14 Grad. Am Samstag scheint nach Hochnebelauflösung oft die Sonne und es ist recht mild. Frühtemperaturen bei 8 Grad, Tageshöchstwerte bis 16 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem Gleichbleiben der Luftschadstoffbelastungen zu rechnen. Im Norden und Süden von Graz gibt es deutliche Belastungen.

3. Verkehr

Fahrgäste, aufgepasst: Rund um die Öffis sind zahlreiche Neuerungen in Kraft getreten.

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zahlen der Woche



Ab 2022 soll der Plabutsch mit eine Seilbahn erschlossen werden und Eggenberg (Peter-Tunner-Gasse) mit dem Thalersee verbinden. Die Gesamtkosten liegen bei fast 42 Millionen Euro, die Seilbahn selbst wird auf 35 Millionen Euro kommen. Neben der Gondel wird um geplante 3,4 Millionen Euro bis Dezember 2019 das Restaurant am Thalersee "revitalisiert". Die Seilbahn selbst kann bis zu 1600 Personen pro Stunde transportieren, seitens der Stadt rechnet man mit insgesamt 140.000 Fahrten pro Jahr. 4,12 Kilometer lang wird sie werden. Hier finden Sie die Trassenführung im Detail.

5. Wohin?



3. TanzFilmFestival



Tel. 0650 686 05 56



Dance On Screen 3rd Edition ist die Fortsetzung des zweitägigen Festivals für Tanz-Film, das bereits zum dritten Mal in Graz stattfndet. Durch eine internationale Ausschreibung wurden heuer 25 Filme aus 12 Ländern und 4 Kontinenten ermittelt, die ein breites Spektrum des Genres "ScreenDance im 21. Jahrhundert" zeigen. Die "Special-Guest-Filme" kommen heuer aus Ungarn und Italien. Filmzentrum im Rechbauer, 9. & 11. November, 18 bzw. 16 Uhr. Tel. 0650 686 05 56

12. Herbstzeitlose



Tel. 0316 836 66 60



Zum Jahreskreis im Wist Moserhofgasse vis-à-vis der Jazzabteilung zählt das Festival "Herbstzeitlose". Die 12. Ausgabe bietet insgesamt sieben Gigs. Am Freitag: Nach vielen Jahren als Bandleader, Komponist und Leadgitarrist sieht Achim Kirchmair für sich wieder die große Herausforderung des Musizierens in einem Instrumentaltrio. Anschließend verwandelt der Bassist und Komponist Maximilian Ranzinger mit Sir Eglamore seine lange gehegten Ideen in Songs. WIST/mo.xx, Graz. 9. November, ab 20 Uhr. Tel. 0316 836 66 60

Crossroads 2018

Tel. 0699 11 22 65 42 Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Freitag: Themenschwerpunkt: Feminism in Action; 18.30 Uhr: Film + Gespräch mit Josua Russmann "Boys Who Like Girls" FI/NO/IN, 2018, English OV; 21 Uhr: Film + Q&A "Silvana" SE, 2017, Schwedisch mit Untertiteln Forum Stadtpark, 9. November, 18.30 Uhr. Tel. 0699 11 22 65 42

6. Holzhaus am Hilmteich

Den Grazer Hilmteich ziert seit kurzem ein neues Bauwerk: das moderne Holzhäuschen ist ein Geschenk der Initiative "Besser mit Holz" an die Stadt. 1998 startete man mit dem Zusammenschluss steirischer Holzbau-Betriebe und feiert somit dieses Jahr das 20-jährige Bestehen. Das Bauwerk mit dem Namen HolzCaba kann im Sommer für den Bootsverleih und im Winter zum Schlittschuhwechseln verwendet werden.

