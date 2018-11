Facebook

Ein Blick in die Conrad-von-Hötzendorf-Straße © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag keine wesentliche Wetteränderung. Es kann sich wieder teils zäher Hochnebel halten. Höchstwerte bis 15 Grad. Am Mittwoch lässt der Südföhn etwas nach, am Wettergeschehen dürfte aber sich nicht allzu viel ändern. Es hält sich zäher Hochnebel. Höchstwerte um 15 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Wetterbedingt bleiben die Messwerte auf einem niedrigen Niveau.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Café im Forum Stadtpark?



Crossroads: So heißt das Festival für Dokumentarfilm und Diskurs, das noch bis zum 11. November im Forum Stadtpark läuft. Diskutiert wird aber auch um das Forum selbst. Im Sommer wurde die Idee seitens ÖVP und FPÖ laut, dort ein Kaffeehaus zu schaffen. Darin sehen Unterstützer des Forums die Gefahr, dass die Freiheit der Künstler auf dem Spiel steht. Andernfalls seien "Produktionsabläufe nicht mehr in derselben Weise gewährleistet", glaubt Leiterin Heidrun Primas. Auch Schauspieler Michael Ostrowski setzt sich dafür ein, dass das Forum frei und nicht kommerziell bleibt.

5. Wohin?



Doppellesung

Zwei Romane stehen im Mittelpunkt, die Geschichten sind ähnlich – die schicksalhaften Erlebnisse der dreißiger Jahre aus der Perspektive eines jungen Mädchens. Einmal erzählt von Zeitzeugin Ilse Tielsch, einmal von der Nachgeborenen Daniela Meisel. Schauspielerin Pia Hierzegger liest stellvertretend für Ilse Tielsch aus ihrem Roman "Das letzte Jahr". Meisel liest aus ihrem Roman "Wovon Schwalben träumen". Landesbibliothek (Veranstaltungssaal), Graz. 6. November, 19 Uhr. Tel. 0316 877-4600

Crossroads 2018

Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Dienstag: Themenschwerpunkt: Earth Protectors – Meereswelt; 18 Uhr: Film + Q&A "Blue" AU, 2017, English OV; 20.30 Uhr: Film + Q&A "Chasing The Thunder" US, 2018, English OV Forum Stadtpark, 6. November, 18 Uhr. Tel. 0699 11 22 65 42

musikabendGRAZ 18

Das Sonderkonzert im Rahmen der musikabendeGRAZ wird von Carl Reineckes Flötensonate "Undine" eröffnet. Auf dieses Stück folgt Debussys Trio in G-Dur, ein Werk, bei welchem die Flötenstimme des Öfteren auch mit der Violine gespielt wird. Nach der Pause setzt sich das Programm mit Philippe Gauberts im ersten Weltkrieg entstandenen "Trois Aquarelles" fort. Als letztes Stück steht George Crumbs "Vox balaenae" am Programm.

Tel. 0 Congress (Kammermusiksaal), Graz. 6. November, 19.30 Uhr. Tel. 0

699 17 20 77 64

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. "Parade für saubere Luft"

Graz ist nach wie vor die Feinstaubhauptstadt Österreichs, auch die Stickoxidwerte sind bedenklich. Daher fordert das "Netzwerk der Grazer Mobilitätsinitiativen" ein rasches Umdenken und ein Kehrtwende in der Verkehrspolitik. In diesem Netzwerk haben sich verschiedene Initiativen wie zusammengefunden. Dass es Alternativen im Individualverkehr gibt, will man mit einer "Parade für saubere Luft in Graz" aufzeigen, die am Dienstag stattfinden wird. Start ist um 16 Uhr auf der Nordseite des Griesplatzes, über die Radetzkybrücke und den Joanneumring ziehen die Teilnehmer bis zum Vorplatz der Grazer Oper.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.