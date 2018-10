Facebook

Am Samstag bleibt es mild. Am Sonntag kühlt es dann ab © Tengg

1. Wetter

Am Samstag dreht die Strömung zunehmend auf Nord. Dazu scheint tagsüber meist die Sonne, die zeitweise durchziehende Bewölkung bleibt harmlos. Mit Höchstwerten bis 19 Grad bleibt das Temperaturniveau noch überdurchschnittlich. Der Sonntag bringt mit teils lebhaftem Nordwestwind zwar wechselnd bewölktes Wetter, in Summe sind aber wiederum einige Sonnenstunden dabei. Es bleibt weitgehend trocken, jedoch ist es um ein paar Grade kühler als zuletzt. Frühtemperaturen ab 6 Grad, Höchstwerte nur bis 14 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die milden Temperaturen sorgen für weniger Feinstaub aus dem Hausbrand. Insgesamt liegt die Feinstaubbelastung derzeit eher unter dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Qual der Wahl



Am Wochenende tut sich einiges in Graz: von Kunst, Mode über Kulinarik bis hin zum Festival der Spiele. Am Färberplatz tagt derzeit wieder der Kunstmarkt der Grazer Kunstmeile. Der künstlerische Dialog steht dabei stets im Zentrum. Viele KünstlerInnen stellen auch selbstdesignte Mode und Schmuck aus. Start-Ups, Designer und Junggastronomen präsentieren sich hingegen auf dem Feschmarkt in Graz. Mode- und Design-Enthusiasten haben wieder die Gelegenheit, sich auf die Suche nach außergewöhnlichen Einzelstücken zu begeben. Bis Sonntag ist Italien zu Gast am Mariahilferplatz. Die Aussteller bringen ihr Lebensgefühl mit Wurstwaren, Käse, Mehlspeisen und Mode nach Graz.

5. Wohin?



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. Zahlen des Tages

Die Wohnungen in Graz werden immer kleiner. Eine Dreizimmerwohnung war in den 80er-Jahren noch bis zu 90 Quadratmeter groß. Dasselbe Raumangebot findet nunmehr auf 62 Quadratmetern Platz – mit Vorraum, Abstellraum, WC, Bad, Koch-Ess-Wohnraum sowie Eltern- und Kinderzimmer. Grund dafür ist die Entwicklung der Preise am Markt. Daher entwickelt man zurzeit neue Raumkonzepte

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.