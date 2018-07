Das kommt am Sonntag, den 15. Juli auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende © Tengg

1. Wetter

Am Sonntag scheint am Vormittag und um die Mittagszeit bei aufgelockerter Bewölkung zeitweise die Sonne. Die Luftschichtung wird aber etwas labiler. Es sollte aber auch im Tagesverlauf weitestgehend trocken bleiben. Weiterhin warm mit Höchstwerten um die 28 Grad. Das sommerliche Wetter findet auch am Montag eine Fortsetzung. Mit einigen Sonnenstunden bleiben die Temperaturen unverändert hoch. Ab dem Nachmittag sind Gewitter möglich.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkontentrationen steigen aufgrund der Wetterlage an, nehmen aber keine belastenden Ausmaße an. Es gibt nur schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug.

3. Verkehr

In der Bergmanngasse kommt es bis 20.07. im Bereich Humboldtstraße bis Heinrichstraße zu einer Spurzusammenlegung (08.15 - 16.30 Uhr). In der Liebiggasse (Bereich Heinrichstraße bis Schubertstraße) kommt es bis 31.08. zu Spurumlegung.

In der Brockmanngasse besteht bis 17.08. aufgrund der Erneuerung der Wasserversorgung Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Ein Fahrverbot (ausgenommen Zufahrt) besteht bis 07.09. in der Burggasse im Bereich Opernring bis Einspinnergasse.

In der Faunastraße gibt es bis 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre bis 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Liebenauer Hauptstraße kommt es bis 27.07. zur Postenregelung von 08.30 bis 15.30 Uhr.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz in Zukunft?

An die Stadtverantwortlichen ein frisches Murgondel-Papier. Untersucht wurde das Potenzial einer Stadtseilbahn entlang der Grazer Mur zwischen Andritz/Gösting und Puntigam/Webling. Eine lange Variante mit Öffi-Charakter und Anschlüsse an Park& Ride-Plätze könnte etwa 218 Millionen Euro kosten (exkl.Grundstückseinlösen).

5. Wohin?



Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Sonntag.

6. #spürdensommer



Wir suchen eure persönliche Sommer-Liebesgeschichte. Wie habt ihr euch gefunden? Was habt ihr Romantisches miteinander erlebt?

Schreibt uns bis zum 22. Juli. Eine Jury macht sich dann ans Werk und wählt die Gewinner aus. Zur Wahl stehen: Ein Romantik-Brunch mit Spa-Tag im Hotel Das Eisenberg in St. Martin an der Raab oder ein Golf-Tag mit Einschulung und anschließendem Get-Together mit Snacks im Golfclub Liebenau.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.