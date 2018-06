Das kommt am Montag, den 25. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Tiefdruckgebiet "Cathy" hat die Woche weiterhin im Griff © Tengg

1. Wetter

Auch zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter mit Tief "Cathy" von seiner kühlen Seite. Dabei ziehen teils dichte Wolkenfelder über Graz und es kann zeitweise zu kurzen Regenschauern kommen. Am Nachmittag lockern die Wolken dann auf. Frühtemperaturen bei 11 Grad, Höchstwerte bis 20 Grad. Auch am Dienstag voraussichtlich noch kühl, windig und unbeständig. Es können gelegentlich kurze Schauer fallen, öfters scheint auch die Sonne. Hochstwerte bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Aufgrund der aktuellen Wetterlage werden die Ozonwerte den Grenzwert nicht überschreiten. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Blick in den Juli

Auf die Grazer Altstadt kommt ein weiteres Sport-Event zu. Im Rahmen der Mountainbike-EM wird am 27. Juli der Eliminator-Bewerb (17 Uhr) in Graz ausgetragen. Am Tag darauf steht der Weltcup des spektakulären Ausscheidungsrennen (ab 13 Uhr) auf dem Programm. Start und Ziel sind auf dem Karmeliterplatz.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Zahlen der Woche



Am Diözesanfest am Sonntag in der Grazer Innenstadt und im Stadtpark nahmen 10.000 Gläubige teil. Gefeiert wurde das 800-Jahr-Jubliäum der Diözese Graz-Seckau. Auch auf vergangenes Wochenende viel der bunte Christopher Street Day, der im Zeichen der Gleichberechtigung von homosexuellen Menschen steht. Rund 3000 Menschen zogen am Samstag durch die Grazer Innenstadt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.