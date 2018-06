Das kommt am Samstag, den 23. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Die Grazer "Murnockerl" im Augarten © Tengg

1. Wetter

Der Samstag bringt windiges und kühles Wetter. Dazu ziehen immer wieder Wolkenfelder durch, es wird in Summe jedoch recht sonnig. Frische Frühtemperaturen bei 8 Grad, Höchstwerte nur bis 20 Grad. Windig und frisch präsentiert sich auch der Sonntag. Es gibt viele Wolkenfelder und weniger Sonnenschein als am Samstag. Die Temperaturen bleiben unverändert.

2. Luftgüte und Pollen

Aufgrund der aktuellen Wetterlage werden die Ozonwerte den Grenzwert nicht überschreiten. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Grazer Infrastruktur

In und rund um Graz gibt es im Sommer Großbaustellen. Die Sanierung der A 2 von Graz-Ost bist -West verträgt keine Sommerpause. Der Ausbau der St.-Peter-Hauptstraße neigt sich dem Ende zu. Eine Umleitung wird nur mehr für Asphaltierungsarbeiten eingerichtet. In den Ferien steht die Kärntner Straße (Kreuzungsbereich Peter-Rosegger-Straße) auf dem Sanierungsprogramm. Ab Juli wird die Alte Poststraße (Reininghaus bis Wetzelsdorfer Straße) gesperrt – der Verkehr läuft dann vorläufig über die Reininghausgründe. In Richtung Uniklinik ist ab 7. Juli die Leonhardstraße (Engelgasse über Reiterkaserne bis Reiterweg) gesperrt.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Zahlen der Woche



Aus Wien kamdie fixe Zusage für die finanzielle Unterstützung von Grazer Verkehrsprojekten aus Bundesmitteln. Zwischen 15 und 21 Millionen Euro sollen in die Verkehrsinfrastruktur der Landeshauptstadt fließen. Gebaut werden sollen: Eine neue Linie zur Smart City bei der List-Halle, eine Strecke zu den Reininghausgründen und eine Entlastungsstrecke für die Innenstadt durch die Neutorgasse. Hier finden Sie die Pläne für den Tramausbau in Graz und die Streckenführungen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.