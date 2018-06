Das kommt am Freitag, den 22. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Ein besonderer Blick auf das Schloss Eggenberg © Gerald Winter-Pölsler

1. Wetter

Der Freitag bringt zunächst noch dichte Wolken und Regenschauer. Bis Mittag setzt sich dann immer häufiger die Sonne durch. Merkliche Abkühlung, dazu weht lebhafter Wind. Frühwerte ab 15 Grad, Höchsttemperaturen nur bis 20 Grad. Der Samstag bringt weiterhin windiges Wetter. Dazu ziehen immer wieder Wolkenfelder durch, es wird jedoch überwiegend freundlich. Frische Frühtemperaturen bei 10 Grad, Höchstwerte bis zu 21 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Durch das sommerliche Wetter steigen die Ozonbelastungen an, ohne jedoch die Werte der Informationsschwelle zu erreichen. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Grazer "Zahlenspiele"

Nachdem der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Comittee Juan Antonio Samaranch von der Stadtregierung "mit Fragen gegrillt wurde", betont er die Wichtigkeit von Graz als Kandidat aus einem Wintersportland. Seine Rechnung: 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar bräuchte Graz für die Winterspiele. 925 Millionen davon kämen vom IOC, rund 250 Millionen müssten von lokalen Sponsoren zu heben sein, 300 Millionen seien aus dem Ticketverkauf zu stemmen.

Bereits auf Eis liegt das Murgondel-Projekt, zumindest für diese Legislaturperiode.

5. Wohin?

USI-Fest Graz

34 Jahre gibt es schon das mittlerweile größte Studenten-Event Europas. Was mit dem "Kleeblattlauf" um 17 Uhr beginnt, wird ab 18 Uhr mit fünf Bühnen 16 DJs & Live Acts zur Partynacht.

Tel. 0316 871 871 11



34 Jahre gibt es schon das mittlerweile größte Studenten-Event Europas. Was mit dem "Kleeblattlauf" um 17 Uhr beginnt, wird ab 18 Uhr mit fünf Bühnen 16 DJs & Live Acts zur Partynacht. Sportzentrum Rosenhain, Graz. 22. Juni., ab 14 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

Tag der offenen Tür

Mit Ausstellungen und Lesungen, Workshops und Musik präsentiert sich die Werkbund Galerie an einem Tag der offenen Tür. Die Eröffnung übernimmt André Jeanquartier mit einer musikalischen Einbegleitung. Mit Liselotte Häusler , Theresia Fauland-Nerat u.a.





Werkbundgalerie, Graz. 22. Juni., ab 10 bis 22 Uhr. Tel. 0664 171 38 92

Steirische Bonsaitage

Der Bonsaiclub Steiermark lädt zur Bonsaiausstellung in den Citypark. Dort kann japanische Bonsaikunst erlebt werden. Gezeigt werden Bonsais in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Tel. 0316 71 15 80 Der Bonsaiclub Steiermark lädt zur Bonsaiausstellung in den Citypark. Dort kann japanische Bonsaikunst erlebt werden. Gezeigt werden Bonsais in verschiedenen Entwicklungsstadien. Citypark, Graz. bis 23 Juni., ab 9 Uhr. Tel. 0316 71 15 80

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Noch immer gesperrt



Der Grazer Stadtpark bleibt nach wie vor zu weiten Teilen gesperrt. Noch immer sind die Aufräumarbeiten der Holding Graz im Gange. Auch Helikopter wurden angefordert. Hilmteich und Augarten, sowie der Weg vom Lift zum Starcke-Häuschen sind wieder frei. Heute soll der Bereich zwischen Hackher-Löwe, Kasematten, Glockenturm und Dr.-Karl-Böhm-Allee folgen. Am Sonntag dann ein großer Teil des Stadtparks. Am längsten werden die Arbeiten wohl am Rosenhain und auf der Schloßbergseite hinter der Landesturnhalle andauern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.