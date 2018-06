Das kommt am Montag, dem 18. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche © Tengg

1. Wetter

Die Woche beginnt freundlich und oft sonnig. Es wird warm mit bis zu 27 Grad. Es weht teils lebhafter Wind. Der Dienstag wird etwas bewölkter, wobei es teilweise recht sonnig bleibt. Es bleibt unverändert warm.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

4. Grazer Ansichten

Zahlreiche Webcams liefern tagtäglich Bilder aus Graz. Eine der eindrucksvollsten ist die der Stadt Graz am Schloßberg. Gezeigt wird ein 360 Grad Rundumblick samt interaktiver Karte. Es kann auch direkt zu anderen Webcam-Ansichten gewechselt werden. Wer es noch realistischer haben möchte, kann in die Virtual Reality-Perspektive wechseln. Teile des Schloßberges und Stadtparks sind weiterhin gesperrt.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Tradition vor dem Aus



Die Traditionskonditorei Zafita in der Grazer Girardigasse sperrt am 30. Juni endgültig zu. Dann ist einer der letzten Grazer Zuckerbäcker Geschichte. Das Zafita gab es über 100 Jahre. 2011 hat die damals älteste Konditorei der Stadt, der Leinich am Kaiser-Josef-Platz, zugesperrt. 2007 gab der legendäre Strehly auf. Er war zuvor seit 1596 eine der ersten Adressen für Grazer Mehlspeisenfans.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.