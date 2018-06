Facebook

© pixabay

Die Traditionskonditorei Zafita in der Grazer Girardigasse sperrt am 30. Juni endgültig zu. Das Aus wurde nach der Online-Meldung der Kleinen Zeitung am Donnerstag in den sozialen Netzwerken bereits heftig diskutiert. Schließlich ist damit einer der letzten Grazer Zuckerbäcker Geschichte: „Alles hat seine Zeit“, erklärte Konditormeister Gert Liebisch lapidar. Was zunächst nüchtern klingt, hat für ihn einen schalen Beigeschmack: „Natürlich werde ich meine Arbeit hier und das Lokal vermissen.“

