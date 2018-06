Das kommt am Sonntag, dem 17. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende © Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt recht freundliches Wetter. Vor allem der Vormittag wird heiter. Im Tagesverlauf muss man von Osten her wieder mit einigen Wolken rechnen. Frühtemperaturen bei 15 Grad, Höchstwerte bis 26 Grad. Auch am Montag bleibt es freundlich. Es wird eine Spur wärmer.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

4. Graz in Zukunft

Südlich des Grazer Flughafens soll die größte Solarspeicheranlage Europas entstehen. Ab 2021 sollen Module und ein Speicher auf 55 Hektar Graz mit Wärme beliefern. Geplant sind auf dem Areal 222.000 Quadratmeter an Kollektorfläche, dazu kommt ein dreiteiliges Wasserspeicherbecken.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Wissenswert



Die Holding Graz hat "Bruchholz-Sammelstellen" geöffnet. Dort, wo man im Jänner die Christbäume entsorgt hat, kann man jetzt die Reste der Unwetterschäden abladen. Die Liste der Sammelstellen finden Sie hier.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.