Das kommt am Donnerstag, dem 14. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter kommt vorerst zur Ruhe © Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag verläuft meist stark bewölkt und man muss noch mit Regenschauern rechnen, die aber relativ bald ausklingen. Frühtemperaturen bei 16 Grad, Höchstwerte bis 22 Grad. Am Freitag ziehen noch zeitweise stärkere Wolkenfelder durch, es ist aber stabil. Regenschauer sind nicht zu erwarten. Höchstwerte bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

4. Graz aktuell

Nach dem tragischen Unwetter am Dienstag bleibt der Grazer Stadtpark bis Sonntag gesperrt. Auch Teile des Leechwaldes und des Rosenhains wurden abgesperrt. Durch die hohe Gefahr herabfallender Äste ist die Bevölkerung angehalten Wälder und Parkanlagen zu meiden.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Das Unwetter in Zahlen



In nur knapp 20 Minuten entlud sich das Unwetter mit voller Kraft. Der Sturm fegte mit bis zu 140 km/h durch Graz. Elf Wehren aus Graz Umgebung unterstützten Graz in der Unwetternacht und danach. 350 Einsatzkräfte waren bei den Aufräumarbeiten beteiligt. Die Holding beseitigt 25 gefallene große Bäume, dazu kommen Ast- und Kronenbrüche.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.