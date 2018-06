Facebook

1. Wetter

Die Woche beginnt meist sonnig und heiß. Nachmittags bilden sich nur vereinzelt ein paar Quellwolken. Nach einer relativ milden Nacht steigen die Temperaturen am Nachmittag auf bis 31 Grad an. Auch der Dienstag wird freundlich und sonnig. Es bleibt voraussichtlich trocken. Es bleibt unverändert heiß.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen. Am 11. Juni wird die Umleitung in der St.-Peter-Haupstraße aufgehoben.

In der Faunastraße gibt es von bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Weitere Details und Baustellen.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

4. Grazer Fotomomente

4500 Teilnehmer wagten sich beim Grazathlon auf die Strecke. Hannes Meißel war der Schnellste.20.000 begeisterte Zuseher verfolgten das Spektakel in der Landeshauptstadt.

Die besten Bilder vom Grazathlon Hier kommen Sie zur Fotoserie

5. Wohin?

Sommerkonzerte

Die Sommerkonzerte werden vom Johann Joseph Fux Konservatorium Graz veranstaltet und bringen am Montag folgende Acts auf die Bühne: Conditional Convergence, The Ghostbusters und Studebaker'63. Einlass: 18.30 Uhr

Bewohner/-innen und Mitglieder des Bezirksratsgremiums Lend und Wetzelsdorf treffen heute in der Ausstellung "Schau Graz! 426 Standpunkte zur Situation der Stadt" zusammen. Anhand der Fotografien wird diskutiert, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten die Bezirke haben, wie sich das Leben verglichen mit den Fotografien anfühlt und was einen lebenswerten Stadtraum ausmacht.

Kinofans können wieder das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird mit "Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt" eine Dokumentation von Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser gezeigt. Wetterinfo: 0660/22 606 32

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Zahl der Woche



Sturm Graz freut sich über 4500 verkaufte Saisonkarten. Damit wurden 1000 Abos mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr erworben. Auch heuer haben Abonnenten ein Vorverkaufsrecht bei internationalen Spielen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.