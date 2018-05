Facebook

Spieglein, Spieglein an der Mauer... © Pixabay

1. Wetter

Der Dienstag gestaltet sich kühl und wechselhaft. Am Nachmittag sollte es aber teils schon auflockern, allerdings können sich noch ein paar teils gewittrige Regenschauer bilden. Frühtemperaturen um 12 Grad, Höchstwerte nur bis 19 Grad. Das wechselhafte und kühle Wetter bleibt auch am Mittwoch erhalten. Neben sonnigen Abschnitten ist auch mit Regenschauern zu rechnen. In der Früh nur um 8 Grad, Tageshöchstwerte bis 20 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Aufgrund der Wetterlage werden zurzeit keine erhöhten Schadstoffbelastungen erwartet. Aktuell gibt es eine geringe Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer). In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz interessiert

Graz wird im Monat der freien Bildung zur wandelnden Universität. Statt in Hörsälen werden mitten in der Innenstadt Gedanken ausgetauscht und Wissen vermittelt. Hier finden Sie die anstehenden Veranstaltungen!

Jetzt ist es also spruchreif. Mit dem Sicherheitspaket der Grazer Stadtregierung werden insgesamt 600.000 Euro in bauliche Maßnahmen investiert. Versenkbare Poller und oder "massive Sitzbänke" werden am Kaiser-Josef-Platz, Lendplatz sowie in der Sporgasse platziert. Die Umsetzung soll im Herbst abgeschlossen sein.

5. Ausgewählte Event-Tipps

ArtFactory-Graz

Bei der Neu-Eröffnung der ArtFactory-Graz tritt ein internationales Künstlerkollektiv in einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Besucher der Galerie können Künstlerinnen und Künstler bei der Arbeit zusehen und den kreativen Prozess beobachten. Der Kunstgarten ist gerade im Entstehen und wird in den kommenden Jahren die Kunst- und Naturfreunde ins Staunen versetzen.

ArtFactory (Gries), Graz. ab 15. Mai, 9-17 Uhr. Tel. 0676 462 25 20





Beim mittlerweile 14. Cinema Next On Tour werden sechs Nachwuchsfilme aus Österreich präsentiert. Das Programm zeigt u.a. die neue Grazer Kurzfilmkomödie "Durchlauf" von Moritz Ostanek über einen jungen Schauspieler, der mit sich selbst und der Geschwindigkeit des Lebens hadert. Hier finden Sie das detaillierte Kurzfilmprogramm.

Schubertkino, Graz. 15. Mai., 21 Uhr. Tel. 0316 82 90 81





Beim Impro Cup 2018, dem internationales Festival der Theaterimprovisation versammeln sich bis Samstag einige der besten Impro-SpielerInnen aus aller Welt im Orpheum. Jeden Abend gibt es ein neues Showformat. Am Ende kämpfen im großen Saal alle um die Herzen des Publikums und den Impro Cup, der im Format eines "Improvision Song Contests" ausgespielt wird. Die heutige Show steht unter dem Titel "Denn sie wissen nicht, was sie tun".

Orpheum (eXtra), Graz. bis 19. Mai., 19.30 Uhr Tel. 0316 80 08-9000



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Heute ist...

der Internationale Tag der Familie. Der von den Vereinten Nationen begründete Aktionstag am 15. Mai steht heuer unter dem Motto "Families and inclusive societies". Der Fokus soll dabei auf die Rolle der Familie und die Familienpolitik gerichtet werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.