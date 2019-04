Facebook

Unterwegs in der Klosterwiesgasse © Juergen Fuchs

Bevor geneigte Leserinnen und Leser mahnend erinnern, eigentlich sei ja für diesmal ein Spaziergang angekündigt worden, der durch die Gegend führt, in der sich einst ehemalige Fürsten und Könige niederließen, sei hier angemerkt: Diesmal zog Paula doch wieder energisch in eine innerstädtische Straße, die Bonapartes in der Herdergasse suchen wir nach Ostern heim.