Wofür die KPÖ ihre Klubfördergelder ausgibt

Die KPÖ rechnet vor, wie sie die 300.000 Euro an Klubförderung in einem Jahr verwendet hat. Der größte Posten: Hilfen für Menschen in Not. Beim KFG sind der größte Punkt Gutachten- und Anwaltskosten rund um den FPÖ-Skandal.