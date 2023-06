Wer wird Finanzdirektor in Graz? Fünf Bewerber sind noch im Rennen

16 Leute haben sich beworben, fünf können sich nun am 21. Juni dem Hearing stellen: Dann ist klar, wer neuer Finanzdirektor in Graz wird. Am Ende entscheidet Personal- und Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ).