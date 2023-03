Erst am vergangenen Wochenende prophezeite der grüne Klubobmann Karl Dreisiebner dem Grazer Flughafen eher keine rosige Zukunft: Der Flughafen Graz werde in sieben Jahren, wenn auch der Semmeringtunnel in Betrieb ist, „nur mehr Ferienflieger abfertigen“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.