High Noon in Wien: Am heutigen Mittwoch treffen sie also aufeinander – jene beiden SPÖ-Größen, die das Beste für ihre Partei wollen. Mit sich selbst an der Spitze wohlgemerkt. Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil. Es geht in jedem Fall um Loyalität sowie um Macht – und wohl auch um ganz persönliche Differenzen. Fraglich bleibt nur, wie groß die Kollateralschäden für die SPÖ und generell für die Politik sind.