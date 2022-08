KPÖ-Politikerin Elke Kahr ist einiges zuzutrauen – das sah man zuletzt beim Erdrutschsieg der Grazer Kommunisten bei der Gemeinderatswahl 2021, als sie völlig überraschend zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Große Überraschung herrscht allerdings auch jetzt im Grazer Referat für Meldewesen und Wahlen: Ist doch eine Liste für die Unterstützungserklärungen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl im Oktober dieses Jahres aufgetaucht – auf der auch Kahrs Name zu lesen ist.

Wie die Grazer "Woche" berichtet, soll die Liste in mindestens einer der sechs Grazer Servicestellen aufgetaucht sein. Laut dem Bericht forscht Referatsleiter Wolfgang Schwartz, der selbst darüber erst vom Bürgermeisteramt unterrichtet wurde, gerade erst nach, woher die Liste gekommen ist – sie könnte von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der Servicestelle aufgelegt worden sein oder es könnte sich um Aktionismus eines Kahr-Fans handeln.

Wie auch immer, Kahr habe definitiv nicht vor, für das hohe Amt zu kandidieren, wie es Freitagnachmittag in einer Aussendung der Stadt hieß. Bürgermeisterin Elke Kahr teile mit, dass sie nicht als Kandidatin zur Verfügung stehe: "Ich weiß nicht, wie mein Name auf diese Liste kommt. Selbstverständlich bleibe ich Grazer Bürgermeisterin und strebe kein anderes Amt an."