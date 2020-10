Kleine Zeitung +

Internet-Hit aus Graz "The Maskalorian" könnte Fortsetzung in anderen Städten bekommen

Mehr als 20.000 Mal wurde das Video mit "The Maskalorian" geteilt: Der an "The Mandalorian" aus Star Wars angelehnte maskierende Held versorgt in einem Video die Grazerinnen und Grazer mit Mund-Nasen-Schutz. Dahinter steckt ein amerikanisch-kärntnerisches Ehepaar.