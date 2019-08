Mit 7. September eröffnet in Graz das erste Zero-Waste-Café in der Innenstadt. Die Gastro-Räumlichkeiten werden vom Gramm übernommen, das Geschäft selbst bleibt aber bestehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna-Lisa Gattinger macht Graz ein Stückchen nachhaltiger © Das Anna Café

Ab September ist die Grazer Neutorgasse um eine verpackungsfreie Lokalität reicher, was auffällig ist: die Adresse ist dieselbe wie vom Gramm. "Wir haben uns auf Umwegen kennengelernt und im Jänner schließlich entschieden, etwas gemeinsam zu machen", so Betreiberin Anna-Lisa-Gattinger. Ihr Lokal Das Anna Café nimmt in den Gastro-Räumlichkeiten des verpackungsfreien Geschäfts Einzug und führt das Grundkonzept weiter: Zero-Waste. "Verpackungsfrei wird es weiterhin bleiben, egal ob im Geschäft oder To-go", erklärt Gattinger. Denn, wer keine Zeit hat sich den selbstgemachten Kuchen oder das frisch belegte Jausenbrot im Lokal schmecken zu lassen, bekommt es gleich in die Hand gedrückt oder eingepackt in eine hundert Prozent kompostierbare Verpackung. Um beim Kaffee zum Mitnehmen Müll einzusparen, habe man sich auch schon Gedanken gemacht: "Bei uns gibt es ausschließlich backcup-Becher, je nach Wunsch mit oder ohne Deckel", so die Lokalbetreiberin. Für die Deckel wolle man bis zu zehn Cent pro Stück verlangen, auch wenn sie ebenfalls komplett kompostierbar sind: "Die Verwendung eines Deckels ist manchmal nicht notwendig, das wollen wir unseren Gästen ins Bewusstsein rufen."