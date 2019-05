Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elisabeth Gnaser am Bauernmarkt vor dem Citypark. © Georg Tomaschek

Der Marktstand der Familie Gnaser gehört inzwischen zur Fixausstattung des Grazer Cityparks: „Mein Vater ist vierzig Jahre lang hergekommen, damals war der Markt noch samstags“, erzählt Elisabeth Gnaser. Sie hat dann vor fünf Jahren die Landwirtschaft in Hart bei Graz übernommen, seither steht sie freitags am "neuen" Markt vor dem Einkaufszentrum. Samstags findet man sie außerdem am Ostbahnhof, ab Juni wird sie jeden Dienstagnachmittag nach St. Peter kommen.