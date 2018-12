Facebook

Mischa Mendlik vom Kork setzt in seiner neuen Bar "die Beate" auf Bier - und Whiskey © (c) ERNST PREININGER

Wenn in Graz jemand fordert: "Show me the way to the next Whiskey-Bar", dann kann man den- oder diejenige ab Samstag in die Griesgasse 34 schicken. Dort eröffnet morgen, am 22. Dezember, eine neue Bar: die Beate. Der Name weckt Erinnerungen, befand sich dort ja bis zu ihrem Tod 2014 die legendäre Frühbar Beate, die Anlaufstelle für all jene, die nach einer durchfeierten Nacht noch Gusto auf ein Schnitzerl hatten.

