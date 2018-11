Am Freitag findet ab 13:30 Uhr im Landesarchiv ein Thementag zum Alltag der 80er statt. Der Grazer Verein Ludovico lädt zu Vorträgen und gemeinsamem Spiel.

Ludovico lädt ein, gemeinsam spielerisch die 80er-Jahre wieder aufleben zu lassen. © Sarah Ulrych

Wer die 80er-Jahre noch einmal aufleben lassen möchte, kann das am Freitag, dem 9. November tun: Ludovico - der Grazer Verein zur Förderung der Spielkultur - lädt ein, im Wartingersaal des steirischen Landesarchivs am Thementag "Alltag + Freizeit in den 80er Jahren" teilzunehmen. Die Aktion wird von der Gesellschaft für Politische Bildung gefördert.

Von 13:30 bis ca. 17:30 Uhr bringen drei Redner den Gästen die Welt der 80er näher - dazwischen gibt es eine Pause mit Buffet und die Gelegenheit, sich mit den Referenten auszutauschen. Der Autor Harald Havas ("Wickie, Slime und Paiper") spricht über Medien und deren Entwicklung über die Jahre. Spieleentwickler Klemens Franz erforscht den historischen Kontext von Spielzeug ("Warum wechselte G.I. Joe immer wieder sein Image?"), René Molnar vom Jugendzentrum Explosiv setzt sich mit der Musik auseinander - Hip-Hop bis Neue Deutsche Welle.

Im Anschluss an den theoretischen Teil können die Teilnehmer Spiele der 80er ausprobieren. Zu so einem gemütlichen Spieleabend gehören natürlich die absoluten Klassiker dieser Zeit, etwa "Scotland Yard" oder "Trivial Pursuit". Sarah Ulrych, Geschäftsführerin von Ludovico, freut sich selbst schon sehr auf den Nachmittag: "Mein Lieblingsspiel war vor dreißig Jahren das Nilpferd auf der Achterbahn, manche werden sich noch daran erinnern - für mich war es Nostalgie pur, als ich dieses Spiel nach langer Zeit wieder in den Händen hielt." Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam Geschichte anschaulich und spannend zu erleben.

Eintritt wird keiner verlangt, die Veranstalter bitten aber um Voranmeldung, damit sie sich auf die Größe der Gruppe einstellen können.

Anmeldung Tel.: 0316 - 90370250 E-Mail: sulrych@ludovico.at