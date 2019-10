Graz – Laut gedacht Feinstaub: Wie steht es wirklich um Graz und unsere Gesundheit?

In der kalten Jahreszeit ist er in aller Munde – und leider auch Rachen: der Feinstaub. Doch wie ist es tatsächlich um die Situation in Graz und unsere Gesundheit bestellt? Es sprechen Horst Olschewski (Forscher, Leiter der Pulmonologie der Uniklinik) und Thomas Pongratz (Leiter Referat Luftreinhaltung des Landes) mit David Knes.