Anruf beim Empfang der Arche Noah. Die Bitte: Es muss schnell jemand kommen, denn Hundewelpen sind in Not. Wo? In Graz Umgebung, in der Gemeinde Kumberg.

Da die Tierrettung des Aktiven Tierschutz gerade im Einsatz und nicht vor Ort war, erklärte sich kurzerhand ein Arche-Mitarbeiter bereit, die Welpen zu retten. Mit zwei Hundeboxen im Auto machte er sich sofort auf den Weg.

In zwei Schachteln "entsorgt“

Vor Ort angekommen, zeigte sich das gesamte Ausmaß der Tragödie: Ein Pensionisten-Ehepaar war gerade wandern, als es vom Wald her fiepende und jaulende Geräusche hörte. Dann die schlimme Entdeckung: Zehn Hundewelpen waren in zwei Kartons im nassen Gras einfach abgestellt worden. Von einer Mama-Hündin weit und breit keine Spur. Die Kartons waren bereits sehr durchnässt und es hätte wohl nicht mehr lange gedauert, bis die Welpen frei in der fremden Umgebung herumgeirrt wären - was wohl nicht gut ausgegangen wäre. So alarmierte das Ehepaar die Arche.

Die kleinen Fellnasen wurden in die Transportboxen geladen und auf dem schnellsten Weg in die Arche gebracht. Gleich folgte der medizinische Erstcheck: Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Es handelt sich um Labrador-Mixe, rund neun Wochen alt, vier Hündinnen, sechs Rüden.

Abgabe derzeit schwierig

Die Arche Noah platzt derzeit aus allen Nähten, weil so viele Menschen ihre Tiere abgeben wollen. Die Abgabekapazität umfasst jedoch nur 20 Prozent der Gesamtplätze. 80 Prozent der Plätze sind für das Land Steiermark und behördliche Tiere freizuhalten. So dürften die gefundenen Hundewelpen wohl ausgesetzt worden sein, weil es keine Möglichkeit gab, sie in Tierheimen unterzubringen.

Sobald die Welpen vergabebereit sind, werden sie auf der Homepage der Arche Noah zu finden sein: https://www.aktivertierschutz.at/vergabehunde

In der Zwischenzeit wird um Unterstützung bei der Versorgung der jüngsten Gäste gebeten.

Empfänger: Aktiver Tierschutz Austria

IBAN: AT71 3800 0000 0513 5025

Verwendungszweck: Spende