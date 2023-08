Am Mittwoch letzte Woche ist der Startschuss für den Bau eines Biomasseheizwerks am Firmengelände von Roto Frank Austria gefallen. Dieses soll in Zukunft eine Leistung von vier Megawatt beisteuern und dadurch jährlich rund 2160 Tonnen an CO₂ einsparen. Das Ziel des Unternehmens: Noch unabhängiger von externen Energieversorgern werden und nachhaltige Energie erzeugen.