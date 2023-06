Schon mehrere tödliche Unfälle waren an der Bahnkreuzung in der Premstätter Straße in Seiersberg-Pirka zu beklagen. Jetzt meinen viele den Grund dafür zu kennen: Die Lichtzeichenanlage funktioniere nicht, das sei nun auch durch ein Foto belegt. Das Bild macht in den sozialen Netzwerken die Runde und wird intensiv diskutiert.