Kurze Fahrzeiten, direkte Wege - das ist das Versprechen der RegioExpress-Busse, die im weiß-grünen Design Städte wie Fürstenfeld, Hartberg oder Weiz mit Graz verbinden und umgekehrt. "Wir wollen damit für die Steirerinnen und Steirer in Regionen ohne Bahnanschluss ein attraktives Öffi-Angebot schaffen", sagt Verkehrsreferent Anton Lang (SPÖ).

Er stellt folgende Neuerungen vor: Ab 9. Juli nimmt die neue Expressbuslinie X44 Fahrt auf und verbindet St. Marein über Nestelbach und dann via Autobahn mit Graz. Fahrzeit: 55 Minuten, zwölf Mal am Tag. Die Ziele in Graz sind unter anderem Magna sowie der Hauptbahnhof.

Auch die Linie X50 von St. Stefan nach Graz wird aufgewertet und hält künftig ebenfalls am Hauptbahnhof. Man komme damit einem großen Wunsch aus der Region nach, heißt es. Die Linie verkehrt zehn Mal am Tag pro Richtung, die Fahrzeit beträgt 60 Minuten.