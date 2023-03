Gute Nachrichten für die Nutzerinnen und Nutzer der Busverbindungen im Norden von Graz. Mit Beginn der Sommerferien 2024 soll es weitere Verbindungen geben.

So sollen das Freilichtmuseum Stübing und die Lurgrotte während der Wandersaison öfters angefahren werden. In Gratwein und Gratkorn sollen am Wochenende mehr Busse verkehren, in Gratwein auch an den Abenden unter der Woche. Die Firma NXP soll besser erreichbar werden. Und: Auch nach Semriach werden an den Vormittagen unter der Woche mehr Busse fahren, das Angebot an den Wochenenden wird ausgebaut.

Der Hintergrund: Das so genannte Busbündel Graz Nord (die Regionalbuslinien 100, 110, 111, 120, 121, 125, 130, 140 und 167) wird vom Land Steiermark für den Zeitraum 2024 bis 2034 neu ausgeschrieben. Der Fahrplan soll erhalten bleiben - mit eingangs erwähnten Änderungen. Derzeit sind dort die Busse der Firma "Dr. Richard" unterwegs.

Das Land Steiermark reserviert für das Busbündel Graz Nord für die kommenden zehn Jahre 15,6 Millionen Euro.

Das letzte von insgesamt 19 "Busbündel" wird übrigens nächstes Jahr in der Südsteiermark umgesetzt, wie Verkehrsreferent Anton Lang am Mittwoch erklärt hat.