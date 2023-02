Einen Architekturwettbewerb für einen Busbahnhof in der Steiermark gab es bislang noch nicht. Der erste dieser Art wurde nun in Premstätten abgeschlossen, und von der Grazer Agentur "NOW Architektur" gewonnen. "Das Siegerprojekt besticht durch die unaufgeregte und elegante Großform des Daches, das in seiner Einfachheit nicht banal wirkt und konstruktiv klar durchgearbeitet ist", heißt es in einer Aussendung. Der Platz unter dem Dach bietet eine große witterungsgeschützte und lichtdurchflutete Fläche für die Fahrgäste, die Dachkonstruktion wird mit semi-transparenten PV-Modulen ausgestattet sein.