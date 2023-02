Abenteuerlicher Einsatz für Christian Gradwohl, Chef einer Autowerkstätte in Graz-Mariatrost: Montagnacht kurz nach 22.30 Uhr fuhr er zufällig mit seinem Fahrzeug an seiner Firma vorbei – und beobachtete, wie ein unbekannter Mann 14 gebrauchte Pkw-Reifen in einen weißen Kastenwagen mit rumänischen Kennzeichen einlud und davonfuhr.

"Ich sah zuerst den Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen. Und dann einen Mann, der mit zwei Reifen über die Straße lief", schildert der 41-Jährige. Er versteckte sich hinter einer Mauer bei seiner Firma und filmte das Geschehen. Er bekam dann mit, wie der Dieb mit einem Montiereisen den Zugang zur Werkstätte aufbrechen wollte.

Nach wenigen Minuten fuhr der Täter los - auf der Bundesstraße Richtung Weiz. Gradwohl verständigte die Polizei und fuhr ihm hinterher. "Ich sprach immer wieder mit einem Polizisten, gab den Standort durch." Knapp vor dem Ortsgebiet von Eggersdorf hielt der Täter kurz an, Gradwohl überholte ihn und hielt später wiederum kurz an. Abermals fuhr der Rumäne an ihm vorbei. Wenig später, nach rund zehn Kilometern, hielten mehrere Polizeistreifen den Flüchtenden im Ortszentrum von Eggersdorf auf.

Bei seiner Einvernahme war der Mann, ein 42-jähriger Rumäne, nicht geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. In dem Lieferwagen befanden sich unter anderem die 14 gestohlenen Reifen aus der Werkstätte.

"So etwas habe ich noch nie erlebt", schildert Gradwohl. Lustiges Detail am Rande: Er verfolgte den Täter in einem (zivilen) Kundenfahrzeug. Dieses gehört einem... Polizisten.