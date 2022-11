Exakt 199 Mädchen und Buben besuchen derzeit die Volksschule in Pachern (Gemeinde Hart). Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und viel zu eng. „Wir haben zehn Klassen, das geht nur mit einer Sondergenehmigung der Bildungsdirektion“, schildert Bürgermeister Jakob Frey (Bürgerliste). So werde eine Klasse im „Schularztkammerl“ unterrichtet. Und Hart wächst weiter, die Anzahl der Schüler steigt, Plätze in der Nachmittagsbetreuung sind stark nachgefragt.