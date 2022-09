Die beschauliche Gemeinde Stattegg nördlich von Graz zählt zu den beliebtesten Wohngegenden der Steiermark: idyllische Lagen, eine gute Infrastruktur, praktische Verkehrsanbindungen, stadtnah und doch im Grünen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß, in Tallage kostet ein Quadratmeter gut 200 Euro, in Hanglagen wie in Kalkleiten wesentlich mehr. Seit Anfang des Jahres gibt es erstmals mehr als 3000 Einwohnerinnen und Einwohner, das Interesse ist weiter ungebrochen.