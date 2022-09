Montagnachmittag rückten Feuerwehr- und Rettungskräfte zur Pyhrnautobahn-Baustelle aus. Zwischen Schartnerkogeltunnel und Abfahrt Übelbach war ein Lenker (86) in den Baustellenbereich gefahren, in eine Baugrube und dann mit seinem Pkw "frontal gegen ein betoniertes Brückenteil geprallt", teilte die FF Deutschfeistritz am Abend mit.