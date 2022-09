Die Marktgemeinde Peggau wird zum Gasthausbesitzer: Am Mittwoch wurde offiziell der Schlüssel für das seit Anfang September leer stehende Gasthof zur Post im Ortszentrum übergeben. Der Eigentümer, eine Baufirma aus Seiersberg, verkauft das Traditionsgasthaus an die Marktgemeinde. Kaufpreis: knapp über eine Million Euro. „Wir mussten reagieren. Wohnbauträger hatten bereits Interesse, das Haus zu kaufen“, schildert Bürgermeister Hannes Tieber (Bürgerliste). Wohnungen statt Feiern mit Schnitzel und Bier? So habe der Gemeinderat kurzfristig beschlossen, das Gasthaus selbst zu erwerben: „Der Traditionsbetrieb soll bleiben.“