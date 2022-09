Die 35-Jährige war am Sonntag gegen 8.15 Uhr mit dem Pkw auf der L 376 (Premstättenerstraße) unterwegs. Als sie von der Landesstraße links in die Bahnhofstraße einbog, kollidierte sie mit einem Motorradfahrer. Der Mann wurde von der Maschine gerissen und kam in der Wiese zum Liegen.