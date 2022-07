Die Sachlage schien ernst: In der Nacht auf Dienstag, gegen 0.20 Uhr, hat in einem Innenhof in der Grazer Straße in Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) ein Mann lautstark randaliert. Ein Ehepaar beschwerte sich wegen des Lärms, woraufhin der Mann die beiden mit dem Umbringen bedrohte - und er sei im Besitz einer Schusswaffe.