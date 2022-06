Der gruselige Vorfall von letztem Frühling, als in Fernitz unbekannte Tierhasser den Kadaver eines Hasen an einen Baumstamm aufgenagelt hatten, sind noch vielen in Erinnerung. Wie nun bekannt wurde, hat am 24. Juni ein Aufsichtsjäger erneut über einen ähnlichen Vorfall betreffend den Kadaver eines Hasen Anzeige bei der Polizeiinspektion Hausmannstätten gemacht.