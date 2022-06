"Ortskaiser Windisch" sei im "türkis-schwarzen Machtrausch": Die SPÖ in Übelbach schäumt. Über die sozialen Medien machte Gemeindekassier Franz Endthaller seinem Ärger Luft. Doch was ist der Grund für diesen politischen Gefühlsausbruch? Endthaller moniert, dass Bürgermeister Markus Windisch (ÖVP) in der Gemeinderatssitzung vom 21. Juni zwei Anträge einbrachte: Der erste bezog sich auf die Ausschreibung eines Amtsleiters. Der zweite betraf die Kündigung einer Mitarbeiterin, die sich – laut Endthaller – "nichts zuschulden hat kommen lassen und die auch weiterhin dringend benötigt wird".